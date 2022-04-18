Зеленский заявил о готовности Украины сражаться с Россией 10 лет, «чтобы забрать свое»

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18 апреля 2022, 08:27

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности бывшей советской республики сражаться с Российской Федерацией 10 лет, «чтобы забрать свое». Об этом информирует РИА Новости.



«Мы хотим освободить нашу страну, забрать то, что наше. Мы можем сражаться с РФ 10 лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути», — процитирован Зеленский в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил точку зрения, согласно которой на Украине в настоящий момент не с кем вести переговоры.