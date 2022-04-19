ПВО России сбили над Донбассом украинский истребитель МиГ-29

Войска России при помощи систем противовоздушной обороны во вторник, 19 апреля, сбили в воздухе над ДНР истребитель МиГ-29 украинских ВВС. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29», − цитирует слова военного RT.
Помимо этого, российские подразделения ликвидировали четыре украинских беспилотника в районах Марьинки, Каменки, Семёновки и Синичино.
Ранее сегодня стало известно, что российская армия подавила высокоточными ракетами 13 опорных пунктов подразделений войск Украины. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.