Армия России подавила высокоточными ракетами 13 опорных пунктов подразделений войск Украины

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19 апреля 2022, 10:37

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская армия подавила высокоточными ракетами 13 опорных пунктов подразделений войск Украины. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 опорных пунктов подразделений украинских войск», — процитировано заявление Минобороны в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее во вторник, глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев отметил, что вооружения Запада, которые окажутся на Украине, будут законной целью для российских военных.