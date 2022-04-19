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Дипломат Петр Ильичев: вооружения Запада, которые окажутся на Украине, будут законной целью для российских военных

, 09:35 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Дипломат Петр Ильичев: вооружения Запада, которые окажутся на Украине, будут законной целью для российских военных
Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Западные вооружения, которые окажутся на украинской территории, будут законной целью для российских военнослужащих. С соответствующим заявлением в разговоре с РИА Новости выступил Петр Ильичев, директор департамента международных организаций МИД РФ.

«Вооружения Запада, которые окажутся на Украине, будут законной целью для российских военных», — процитирован дипломат в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Ильичев отметил, что Москва не собирается инициировать в ООН расследование событий на Украине, поскольку сомневается в непредвзятости следствия.

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