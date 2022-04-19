Минобороны РФ: СБУ готовит «чудовищную провокацию» для обвинения российских военных в уничтожении жителей Одесской области

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19 апреля 2022, 11:29

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Служба безопасности Украины готовит «чудовищную провокацию» с целью обвинения российских военных в уничтожении жителей Одесской области. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«По имеющейся достоверной информации, Служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении ведомства, в ближайшее время киевская сторона намерена переодеть одно из подразделений СБУ в российскую военную форму и осуществить демонстративный расстрел представителей гражданского населения. Фото- и видеоматериалы данной акции будут распространены с помощью украинских и западных информационных ресурсов, отмечается в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны РФ предложило украинским силам, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, с 12:00 по московскому времени прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться.