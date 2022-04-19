Экономист Евгений Иванов: из-за запрета на импорт российской продукции британцы останутся без чипсов и снеков

Аргументы Недели → В мире 13+

19 апреля 2022, 08:57 Источник: "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Запрет на импорт российской продукции, рост цен на энергоносители, последовавший после введения антироссийских санкций, ведут к увеличению стоимости продуктов в Великобритании. По мнению кандидата экономических наук Евгения Иванова, жители страны в полной мере почувствуют экономический кризис уже в ближайшие месяцы.

По словам эксперта, высокие цены на электроэнергию и бензин больно бьют по британским предпринимателям, которые несут рекордные убытки. Еще один неприятный нюанс, с которым столкнулись все европейские страны, - дефицит и рост стоимости растительного масла. 80% мировых поставок этого продукта приходятся на Россию и Украину.

«Пока еще у предпринимателей могут быть какие-то запасы сырья, того же масла, удобрений. Спустя несколько месяцев ситуация сильно усугубится, ведь по-прежнему существует эмбарго на импорт продукции из РФ, а альтернативу найти не удается. Видимо, британцам придется обойтись без чипсов и других популярных товаров», – считает Евгений Иванов.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, большинство британцев не поддерживают антироссийские санкции, так как они ведут к росту инфляции и снижению уровня жизни в их стране.