Симфонический оркестр в Мексике исключил из своего репертуара произведения Чайковского

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19 апреля 2022, 08:24 Источник: Общественная служба новостей

Фото: pixabay.com

Посольство России в Мексике сообщило о том, что оркестр местного штата Сакатекас в знак протеста против российской военной спецоперации в Украине исключил из своего репертуара произведения Петра Чайковского.

«Тревожные новости пришли из Сакатекаса, где симфонический оркестр этого штата решил исключить произведение Чайковского (умершего в 1893 году!) из традиционного концерта в Великий четверг», — говорится в телеграм-канале посольства.

12 апреля посол Украины в Австрии настоял на отмене в Вене благотворительных концертов оркестра и хора MusicAeterna, создателем и художественным руководителем которого является российский дирижер Теодор Курентзис.

Ранее украинская труппа классического балета, которая находится в гастрольном туре по Италии, была вынуждена убрать из афиши анонсированный балет Чайковского «Лебединое озеро». Это связано с запретом правительства Украины на исполнение произведений российских авторов.