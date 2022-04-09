Театры Италии убрали из гастрольной афиши украинской труппы «Лебединое озеро» из-за запрета на исполнение русских произведений

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9 апреля 2022, 15:31 Источник: ТАСС

Фрагмент балета "Лебединое озеро", Anatoly Lomohov/globallook.com

Украинская труппа классического балета, которая находится сейчас на гастролях в Италии, была вынуждена убрать из афиши анонсированный балет Чайковского «Лебединое озеро». Это связано с запертом правительства Украины на исполнение произведений российских авторов.

«Лебединое озеро» исчезло с афиш театров в Неаполе, Триесте, Лониго и Ферраре. Балет заменен на другие спектакли. Дирекции театров, не разделяя такого решения, вынуждены были с ним согласиться.

«Украинские власти недавно запретили своим артистам исполнять русские произведения. Дирекция городского театра Феррары не разделяет этого решения. Русская культура - наследие всего человечества и часть западной культуры. Культура должна объединять, выстраивать мосты между народами, а не разделять», - говорится, в частности, в заявлении «Театро комунале» итальянского города Феррара.

В свою очередь портал Trieste Prima приводит слова директора европейского турне украинской труппы Наталии Иордановой, которая высказала сожаление по поводу запрета украинских властей.

«В искусство, музыку и культуру вмешалась политика, запретив нам и другим артистам исполнять русские произведения. Создавшаяся ситуация для нас очень тяжелая и болезненная. Мы вынуждены, несмотря на наше сожаление, не представлять более в Италии «Лебединое озеро»Чайковского», - сказала она.

После начала российской военной спецоперации во многих странах мира попали под запрет произведения российских авторов.