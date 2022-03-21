Запад отказывается от русской культуры

Аргументы Недели → Культура 13+

21 марта 2022, 11:46

Последствия спецоперации на Украине коснулись не только экономики, но и культуры. Отказ Запада от услуг российских представителей культуры был предсказуем. В то же время никто не ожидал серьёзного раскола внутри самого «культурного класса» страны. Многие артисты отказываются работать, давать концерты и выступления в России.



Хореограф Алексей Ратманский покинул Москву, сорвав тем самым премьеру балета «Искусство фуги». В Большом театре также сбой в программе. Хореограф Жан-Кристоф Майо пытается остановить исполнение своего балета «Укрощение строптивой». Отчасти действия представителей российской культуры продиктованы ультиматумами Запада. Они опасаются остаться без иностранных контрактов и оказаться в полной изоляции. На грани закрытия оказалась и киноиндустрия. От визитов в нашу страну отказались практически все зарубежные компании, известные режиссёры и актёры. Министерство культуры разрабатывает программу спасения российского кинематографа.



В комитете по культуре Госдумы считают, что в сложных условиях в государстве должна быть введена цензура. Представителям культуры необходимо объединять граждан, а не разобщать их своими необоснованными и необъективными заявлениями, считают депутаты.