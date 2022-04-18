Макрон сообщил о планах обсудить с Байденом и европейскими лидерами новые антироссийские санкции

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18 апреля 2022, 22:10

Президент Франции Эммануэль Макрон, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник рассказал о своих планах на вторник, среди которых обсуждение с американским коллегой Джозефом Байденом и другими европейскими лидерами новые антироссийские санкции.

Макрон в интервью телеканалу France 5 пообещал продолжить санкционное давление на Россию, - передает РИА Новости.

ЕС ранее утвердил пятый пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине.

Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом РФ в порты стран-членов Евросоюза, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.

Кандидат в президенты Франции от националистического "Национального объединения" Марин Ле Пен также в понедельник заявила об угрозе в сближении России и Китая.