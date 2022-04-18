Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о важности сближения России и Европы для безопасности континента

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18 апреля 2022, 20:08 Источник: Интерфакс

Марин Ле Пен, фото: Vincent Isore Source: Keystone Press Agency /globallookpress.com

Кандидат в президенты Франции от националистического "Национального объединения" Марин Ле Пен в понедельник заявила об угрозе в сближении России и Китая, возможном альянсе самой большой страны мира, ведущим мировым производителем сырья и самой густонаселенной страной мира.

Ле Пен в эфире радио France Bleu выразила мнение о необходимом сближении России и Европы для обеспечения безопасности европейского континента.

Как заявила соперник Эммануэля Макрона на выборах во Франции, если Россия будет склоняться к сотрудничеству с Китаем, это может стать главной опасностью XXI века.

Марин Ле Пен считает, что после окончания спецоперации на Украине, следует дипломатическим путем попытаться избежать слияния России и Китая.

Политик также заявила, что Крым вошел в состав РФ по итогам референдума. Она подчеркнула: "Можно его оспаривать, не соглашаться, но военного вторжения в Крым никогда не было. Но Ле Пен добавила, что она выступает в защиту суверенитета наций, а значит - "за территориальную целостность Украины". Она напомнила, что осудила действия России, когда началась спецоперация на Украине.

Второй тур выборов президента Франции пройдет 24 апреля.