Под Мариуполем силы ДНР пленили 25 украинских морпехов, которым удалось выбраться из города

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18 апреля 2022, 09:49 Источник: Telegram-канал WarGonzo

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Под Мариуполем силы Донецкой народной республики пленили 25 украинских морских пехотинцев, которым удалось выбраться из города. Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.

«Как сообщили источники @wargonzo, группа из 25 украинских морпехов сдалась в поселке Володарское, который находится под Мариуполем. Этим морпехам из 36-ой бригады ВСУ удалось выбраться из города. Они передвигались в темное время суток, днем пережидали в пустых домах. Но в поселке Володарском были замечены резервистами комендантского полка ДНР и окружены», — пишет TG-канал.

В процитированной публикации указывается на то, что в итоге военные ВСУ сдались в плен.

Как сообщалось ранее в понедельник, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что некоторые украинские контрактники ликвидировали своих командиров с целью перехода на сторону республики.