Андрей Марочко: некоторые украинские контрактники ликвидировали своих командиров, чтобы перейти на сторону ЛНР

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18 апреля 2022, 09:26

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Некоторые украинские контрактники ликвидировали своих командиров, чтобы перейти на сторону Луганской народной республики. Об этом в беседе с RT рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Есть категория, которые контрактники... Они переходят к нам на сторону в малом количестве. Для того чтобы перейти, некоторым приходилось ликвидировать своих командиров, потому что они категорически запрещали сдаваться в плен», — отметил Марочко.

Ранее сегодня сообщалось, что Министерство обороны России продемонстрировало видео, где запечатлены последствия удара армии Украины ракетным комплексом «Точка-У» по фермерскому хозяйству в городе Токмаке Запорожской области.