МЧС доставило в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарной помощи

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18 апреля 2022, 07:09 Источник: РИА "Новости"

гуманитарная помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в понедельник, 18 апреля, стало известно, что МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили сегодня утром в пресс-службе ведомства.

В сообщении подчеркивается, что новые колонны спасательных центров МЧС к настоящему моменту доставили в Донбасс и на украинскую территорию еще более 700 тонн гуманитарных грузов.

В частности, речь идет о бутилированной воде, детском питании, лекарствах и предметах медицинского назначения, а также стройматериалах.