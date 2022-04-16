В украинских школах с 1 сентября могут отменить изучение русского языка

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16 апреля 2022, 22:59 Источник: ТАСС

Школа Одессы, Yulii Zozuliaukrinform/globallook.com

Изучение русского языка в украинских школах с 1 сентября следует заменить другими дисциплинами, а курс зарубежной литературы необходимо пересмотреть, поскольку в нем слишком много внимания уделяется русским авторам. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала «Прямой» уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень.

Он предложил учителей русского языка до конца текущего учебного года отправить в простой. А с 1 сентября заменить этот предмет другими дисциплинами - «увеличив долю изучения других важных предметов, а именно история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык».

Что касается дисциплины «зарубежная литература», ее, по мнению чиновника, следует пересмотреть на предмет исключения русских авторов, которым уделяется «слишком большое внимание».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что русский язык восстановит свои позиции в Украине.