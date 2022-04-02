Песков надеется, что русский язык восстановит свои позиции в Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

2 апреля 2022, 21:46 Источник: БелТА

Скриншот из видео телеканала "Беларусь 1".

В Кремле надеются, что националистические настроения в Украине начнут отмирать, а русский язык восстановит свои позиции. Об этом сказал в субботу в интервью телеканалу «Беларусь 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены на Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому, что это русский язык. Потому что на этом языке говорят много десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной. Его нельзя делать вторичным или третичным», - сказал Песков.

Он выразил надежду, что Украина станет свободной страной, жители которой смогут выбирать, откуда им черпать информацию: из украинских, российских или белорусских СМИ.

«По крайней мере, они будут сами составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо. И в результате этого всего мы надеемся, вот эти все националистические пристрастия украинцев начнут потихоньку отмирать», - сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что РФ хочет видеть Украину дружественной страной, без запретов на русский язык и русскую культуру.