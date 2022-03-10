Лавров заявил, что РФ хочет видеть Украину дружественной и без запретов на русский язык и русскую культуру

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10 марта 2022, 14:19 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Москва не хочет милитаризации Украины, а хочет видеть страну дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

Сергей Лавров уточнил, что "можно без всякой НАТО" поставить на Украине системы, которые будут держать под прицелом российскую территорию.

Именно поэтому Москва хочет демилитаризации и нейтрального статуса Украины. Лавров уточнил, что российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и РФ.