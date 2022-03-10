Лавров заявил, что РФ хочет видеть Украину дружественной и без запретов на русский язык и русскую культуру

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Москва не хочет милитаризации Украины, а хочет видеть страну дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Сергей Лавров уточнил, что "можно без всякой НАТО" поставить на Украине системы, которые будут держать под прицелом российскую территорию.
Именно поэтому Москва хочет демилитаризации и нейтрального статуса Украины. Лавров уточнил, что российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и РФ.