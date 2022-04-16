Италия с воскресенья закрывает все порты для российских судов

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16 апреля 2022, 16:17 Источник: РИА Новости

Порт Неаполя, Joko/globallook.com

С воскресенья, 17 апреля, Италия закрывает для российских судов все свои порты. Запрет распространится также на те суда, которые сменили флаг после начала военной спецоперации России в Украине. Об этом в субботу сообщила газета Stampa.

Издание ссылается на циркуляр Главного командования портового управления Италии.

«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», - говорится в нем.

Как пишет газета, те корабли, которые уже находятся в Италии, будут обязаны покинуть порты страны сразу по окончании своей «коммерческой деятельности».

Ранее в субботу об аналогичном запрете объявила Румыния.