Румыния с 17 апреля запретит заходить в свои порты судам под российским флагом

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16 апреля 2022, 11:39 Источник: РИА "Новости"

флаг Румынии, pixabay.com

Власти Румынии с 17 апреля запретят судам под российским флагом заходить в свои порты. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу в пресс-службе Румынской морской администрации.

Уточняется, что с 00.00 часов по местному времени (совпадает с московским) 17 апреля начинает действовать запрет на заход в румынские порты любых судов, которые были зарегистрированы под российским флагом. В частности, речь идет о кораблях, сменивших после 24 февраля флаг РФ на флаг любого другого государства, или сменивших свою регистрацию в Российской Федерации на регистрацию в другой стране.

Подчеркивается, что исключение будет сделано в том случае, если судно ищет убежище, нуждается в помощи или в аварийной остановке из соображений безопасности или в целях спасения жизни людей.