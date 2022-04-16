Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров попросил Forbes не называть его гражданином РФ

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16 апреля 2022, 15:27 Источник: РБК

Павел Дуров, lukomore. org/globallook.com

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, а также еще несколько бизнесменов, имеющих российские корни, попросили американский Forbes не называть их российскими миллиардерами, сообщает издание. Это произошло на фоне санкций, которые западные страны начали вводить в отношении России после начала военной спецоперации в Украине.

Как сообщил Forbes представитель Дурова, «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться».

Дуров покинул Россию несколько лет назад. Свое нежелание жить в родной стране он объяснил в свое время в тексте «Семь причин не возвращаться». Среди таких причин были названы «обилие противоречащих друг другу законов» и отсутствие «честных и независимых судов».

В последние годы предприниматель живет в Дубае. В 2013 году он получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а осенью 2021 года стал гражданином Франции.

В числе тех, кто обратился к изданию с аналогичной просьбой, — основатели разработчика мобильных игр Playrix братья Бухманы, партнер Романа Абрамовича и глава инвесткомпании Millhouse Евгений Швидлер, инвесторы Леонард Блаватник и Юрий Мильнер.