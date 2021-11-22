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Павел Дуров получил в августе французское гражданство

, 20:58

Павел Дуров получил в августе французское гражданство
Павел Дуров, фото: lukomore. org/Global Look Press

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте правительственного вестника этой страны.

В документе, датированным 23 августа, представлен список лиц, получивших гражданство Республики Франция. В перечне числится имя Павла Дурова, а также дата и место его рождения.

Отмечается, что предприниматель уже имеет не только паспорт России, но и паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в Карибском море.

Напомним, что 25 октября Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства актрисе и певице Наталии Орейро, а также ее сыну.

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