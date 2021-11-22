Павел Дуров получил в августе французское гражданство

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2021, 20:58

Павел Дуров, фото: lukomore. org/Global Look Press

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте правительственного вестника этой страны.

В документе, датированным 23 августа, представлен список лиц, получивших гражданство Республики Франция. В перечне числится имя Павла Дурова, а также дата и место его рождения.

Отмечается, что предприниматель уже имеет не только паспорт России, но и паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в Карибском море.

Напомним, что 25 октября Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства актрисе и певице Наталии Орейро, а также ее сыну.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости