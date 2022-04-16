Советник премьера ДНР Гагин: среди украинских националистов, заблокированных на «Азовстали», возможны вооруженные конфликты

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16 апреля 2022, 15:00 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Среди украинских националистов, заблокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, возможны вооруженные конфликты. На это указал советник премьер-министра Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Среди украинских националистов, заблокированных войсками РФ и ДНР на "Азовстали" в Мариуполе, возможны вооруженные конфликты: фанатики не будут рады, если кто-то из их коллег решит сдаться в плен», — процитировал Гагина Telegram-канал РИА Новости.

Ранее в субботу сообщалось, что МВД ДНР опубликовало видео, на котором запечатлены боестолкновения с военными Украины на территории завода имени Ильича в Мариуполе.