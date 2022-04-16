МВД ДНР опубликовало снятое дроном видео боев с украинскими военными на заводе имени Ильича в Мариуполе

Министерство внутренних дел Донецкой народной республики опубликовало видео, на котором запечатлены боестолкновения с украинскими военными на территории завода имени Ильича в городе Мариуполе. Данный ролик появился в Telegram-канале правоохранительного ведомства.
Выложенные кадры были сняты беспилотным летательным аппаратом. В настоящий момент предприятие находится под контролем ДНР, отметили в МВД.
Как сообщалось ранее сегодня, советник руководителя правительства ДНР Ян Гагин предсказал, что украинские войска будут разбиты в случае их попытки деблокировать силы, которые находятся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.