МВД ДНР опубликовало снятое дроном видео боев с украинскими военными на заводе имени Ильича в Мариуполе

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16 апреля 2022, 14:37

Бойцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Министерство внутренних дел Донецкой народной республики опубликовало видео, на котором запечатлены боестолкновения с украинскими военными на территории завода имени Ильича в городе Мариуполе. Данный ролик появился в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

Выложенные кадры были сняты беспилотным летательным аппаратом. В настоящий момент предприятие находится под контролем ДНР, отметили в МВД.

Как сообщалось ранее сегодня, советник руководителя правительства ДНР Ян Гагин предсказал, что украинские войска будут разбиты в случае их попытки деблокировать силы, которые находятся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.