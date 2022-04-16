Советник главы правительства ДНР Гагин: украинские войска будут разбиты в случае их попытки деблокировать силы на «Азовстали»

Украинские войска будут разбиты в случае их попытки деблокировать силы, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Соответствующий прогноз озвучил Ян Гагин, советник главы правительства Донецкой народной республики.
Гагин отметил, что ближайшая армейская группировка Киева дислоцирована почти в ста километрах от «Азовстали».
«Эти почти сто километров — открытая местность», — констатировал советник.
По его словам, в случае попытки деблокировать силы на комбинате украинские войска будут разбиты.
Ранее в субботу сообщалось, что российские средства ПВО сбили в районе города Изюма, расположенного в Харьковской области, украинский штурмовик Су-25.