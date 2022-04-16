Советник главы правительства ДНР Гагин: украинские войска будут разбиты в случае их попытки деблокировать силы на «Азовстали»

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16 апреля 2022, 13:16 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские войска будут разбиты в случае их попытки деблокировать силы, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Соответствующий прогноз озвучил Ян Гагин, советник главы правительства Донецкой народной республики.

Гагин отметил, что ближайшая армейская группировка Киева дислоцирована почти в ста километрах от «Азовстали».

«Эти почти сто километров — открытая местность», — констатировал советник.

По его словам, в случае попытки деблокировать силы на комбинате украинские войска будут разбиты.

Ранее в субботу сообщалось, что российские средства ПВО сбили в районе города Изюма, расположенного в Харьковской области, украинский штурмовик Су-25.