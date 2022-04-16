Игорь Конашенков: российские средства ПВО сбили в районе Изюма украинский штурмовик Су-25

Российские средства ПВО сбили в районе города Изюма, который находится на территории Харьковской области, украинский штурмовик Су-25. Соответствующую информацию на сегодняшнем брифинге озвучил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25», — заявил спикер ведомства.
Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода, расположенного в Киеве, и цеха ремонта военной техники в Николаеве.