Минобороны РФ выложило видео с продвижением российских подразделений через освобожденные населенные пункты Харьковской области

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено продвижение российских подразделений через освобожденные населенные пункты Харьковской области. Данный ролик появился на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«Продвижение подразделений ВС РФ через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области», — прокомментировало выложенные кадры Минобороны.
Как сообщалось ранее в субботу, советник главы правительства ДНР Ян Гагин спрогнозировал, что украинские войска будут разбиты в случае их попытки деблокировать силы, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.