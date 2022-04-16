Минобороны РФ выложило видео с продвижением российских подразделений через освобожденные населенные пункты Харьковской области

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16 апреля 2022, 13:59

Российская колонна, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено продвижение российских подразделений через освобожденные населенные пункты Харьковской области. Данный ролик появился на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Продвижение подразделений ВС РФ через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области», — прокомментировало выложенные кадры Минобороны.

Как сообщалось ранее в субботу, советник главы правительства ДНР Ян Гагин спрогнозировал, что украинские войска будут разбиты в случае их попытки деблокировать силы, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.