РФ и Сейшелы согласовывают возобновление прямых авиаперелетов

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16 апреля 2022, 14:00 Источник: ТАСС

Сейшелы, pixabay.com

Россия и Сейшельские Острова занимаются согласованием вопроса возобновления прямых авиаперелетов. Согласно данным российского посольства, стороны сейчас налаживают алгоритм взаимодействия.

В диппредставительстве в субботу, 16 апреля, добавили, что на Сейшелах было зарегистрировано "определенное сокращение" количества приезжающих из России туристов. Это произошло из-за приостановки рейсов компании "Аэрофлот" между Москвой и Викторией.

Уточняется, однако, что 2021 год стал рекордным по количеству посетивших Сейшельские Острова россиян.