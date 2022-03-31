Путин призвал обеспечить возврат гражданам средств за отмененные авиарейсы

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31 марта 2022, 18:07 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения заявил о необходимости в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за отмененные рейсы.

Глава государства обратил внимание на то, что в последнее время рейсы были отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. По словам Владимира Путина, следует обеспечить возврат гражданам Российской Федерации потраченных на отмененные перелеты средств.

Президент РФ уточнил, что в данном случае речь идет не о предоставлении сертификатов, а именно о возвращении россиянам денег в ближайшее время.