Российская авиация в течение ночи поразила 67 районов сосредоточения личного состава украинских военных и техники

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16 апреля 2022, 11:13

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Авиация России в течение ночи поразила 67 районов сосредоточения личного состава украинских военных и техники. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактическая авиация России в течение ночи поразила 67 районов сосредоточения личного состава украинских военных и техники», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал «RT на русском».

Также в ведомстве рассказали, что высокоточными ракетами были уничтожены 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники, склады и базы хранения вооружения.

Ранее в субботу сообщалось, что армия РФ ликвидировала производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.