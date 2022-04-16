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16 апреля 2022, 09:24

Украинские военные, Str / globallookpress.com

Британский спецназ возобновил подготовку украинских военнослужащих на территории Киева и в окрестностях города. Об этом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», написало издание The Times.

«Британский спецназ возобновил подготовку военных Украины в Киеве и его окрестностях. Об этом The Times сообщили украинские офицеры», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Отмечается, что инструкторы из Великобритании некоторое время назад уже работали в бывшей советской республике, однако в середине февраля были отозваны министерством обороны Соединенного Королевства.

Ранее в субботу сообщалось, что вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских националистов и военную технику в тылу противника.