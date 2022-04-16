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16 апреля 2022, 09:04

Вертолеты, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Вертолетчики Росгвардии ликвидировали группу украинских националистов и военную технику в тылу противника. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

«Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских националистов и военную технику в тылу противника. В ведомстве также отметили, что ежедневно экипажи вертолетов осуществляют вылеты из пункта базирования для выполнения служебно-боевых задач», — говорится в процитированном посте.

Как сообщалось ранее сегодня, американский телевизионный канал NBC узнал, что слова президента Джо Байдена о «геноциде» на Украине вызвали недоумение у разведки Соединенных Штатов.