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15 апреля 2022, 16:39

Сенатор США Грэм, Wiite Houuse/ globallookpress.com

Представитель Конгресса Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм сделал громкое заявление о дальнейшем ужесточении политики Вашингтона в отношении Китая. Он отметил необходимость этого в свете сложившейся в мире ситуации.

Сенатор заявил, что американские власти начнут «заставлять Китай отвечать за издевательства над Тайванем», а также за поддержку России после вторжения на Украину после приказа Владимира Путина.

Своё заявление американец сделал во время визита на самопровозглашённый Тайвань вместе с коллегами по Конгрессу. Официальный Пекин выразил.5 протест в связи с необъявленным визитом конгрессменов США на самопровозглашённый Тайвань. Китай требует, чтоб американские власти прекратили официальные контакты с администрацией острова. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.