МИД Китая возмутился визитом конгрессменов США на Тайвань

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15 апреля 2022, 11:13

Китай, Пекин, Vasilii Smirnov/ Russian Look

Официальный Пекин выразил протест в связи с необъявленным визитом конгрессменов США на самопровозглашённый Тайвань. Китай требует, чтоб американские власти прекратили официальные контакты с администрацией острова. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«США должны прекратить официальные обмены с Тайванем», − цитирует слова дипломата РИА Новости.

Политический выпад Соединённых Штатов нарушает принцип «одного Китая», а также противоречит трём китайско-американским совместным коммюнике.

Отметим, пресс-служба Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР объявила о намерении провести военные манёвры в районе острова Тайвань, в качестве ответа на провокационные действия Вашингтона.

Накануне стало известно, что на самопровозглашённый Тайвань прибыла с необъявленным заранее визитом делегация американских конгрессменов. В число заокеанских гостей входит руководитель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес.