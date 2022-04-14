На Тайвань прибыла делегация конгрессменов США

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14 апреля 2022, 17:06

Тайвань и США, Dmitrii Gusarin/ Russian Look

На самопровозглашённый Тайвань прибыла с необъявленным заранее визитом делегация американских конгрессменов. В число заокеанских гостей входит руководитель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес.

Информацию о прибытии сообщают в четверг, 14 апреля, международные СМИ.

На повестке делегации значится встреча с «главой администрации» Тайваня Цай Инвэнь. Планируется, что визит продлится два дня.

Как известно, ранее с визитом на Тайвань собиралась Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, но официально её визит отменили в связи с коронавирусом, который настиг чиновницу. Министр иностранных дел Китая Ван И заявлял тогда, что возможный визит Пелоси на остров в Пекине расценят как нарушение «красной линии» в отношениях Китая и США.