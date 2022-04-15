Помощник президента Чечни Мартынов сообщил о продвижении военных республики в Попасной

Аргументы Недели → В мире 13+

15 апреля 2022, 14:38

Артиллерия ЮВО, MOD Russia/ globallookpress.com

Части чеченских подразделений проводят наступательные рейды в Попасной, отбивая каждый район у украинских экстремистов. Об этом журналисту RT Владу Андрице рассказал помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Даниил Мартынов.

«Продолжаем двигаться вперёд. Заняли несколько очень важных стратегических мест в городе, одно из них — местная Рада. В ней закрепились и начали занимать уже здания, которые находятся вокруг этой Рады», − цитирует агентство слова чиновника.

Мартынов также отметил, что накануне были отбиты четыре попытки атаковать российские подразделения со стороны ВСУ. Как уточнил собеседник RT, «враг хотел прорваться с фланга, но ребята им не позволили».

По военным меркам, Попасная – одно из важных стратегических мест в обороне украинских боевиков-радикалов.

«Он находится в центре первого рубежа обороны. Когда мы его (город Попасную – прим. ред.) возьмём, мы разорвём полностью всю их оборону на несколько частей, отсюда будет удобно двигаться дальше. Поэтому враг так остервенело пытается удерживать эти позиции, но он нас не может остановить», — подчеркнул Мартынов.

Ранее ситуацию с освобождением населённых пунктов Донбасса от украинских военизированных группировок прокомментировал военный корреспондент, глава проекта WarGonzo Семён Пегов.