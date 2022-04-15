Минобороны: ПВО России сбили атаковавший Брянскую область вертолёт Ми-8 ВВС Украины

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15 апреля 2022, 10:48

Средства ПВО, MOD Russia/ Globallookpress.com

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации сбили над территорией Черниговской области украинский вертолёт Ми-8, который накануне совершил авиаудар по посёлку Климово в Брянской области. Информацию сообщает в пятницу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО в Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший атаку на жителей мирного населённого пункта Климово в Брянской области», — цитирует слова военного ТАСС.

Накануне стало известно, что в результате обстрела населенного пункта Климово в Брянской области со стороны Украины в четверг пострадали восемь человек. Информацию о пострадавших уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.