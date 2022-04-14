В Минздраве РФ уточнили состояние пострадавших при обстреле в Климово: двое из шести госпитализированных тяжелые

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14 апреля 2022, 19:07

фото: паблик "Подслушано Брянск", Вконтакте

В результате обстрела населенного пункта Климово в Брянской области со стороны Украины в четверг пострадали восемь человек. Информацию о пострадавших уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По данным Минздрава, госпитализированы шесть пострадавших. Два человека находятся в тяжелом состоянии, - передает РИА Новости. Двоим пострадавшим помощь оказали амбулаторно. В Брянск направили бригаду федерального центра медицины катастроф Минздрава с детскими нейрохирургами.

14 апреля в 12.10 мск в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов в поселке Климово: по улицам Юбилейная и 60 лет СССР. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о семи пострадавших.

СК России сообщил, что поселок Климово в Брянской области был обстрелян с вертолетов, которые «незаконно вторглись в воздушное пространство РФ». Возбуждено уголовное дело.

Как установил СКР, украинские военные вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения спецоперации.

С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России и, двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово.

В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.