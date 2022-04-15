Bloomberg: из-за поставок вооружений в Украину США рискуют исчерпать свои запасы

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15 апреля 2022, 08:22 Источник: ТАСС

Отправка военной помощи США Украине, Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/globallook.com

Оказывая помощь Украине, США оказываются перед выбором: наращивать поставки вооружений Киеву или беречь их для нужд собственной обороны. Об этом в четверг написал аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

По его словам, в настоящее время США поставили Украине уже треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin. Киев просит также помочь авиацией и боеприпасами. Однако, по мнению Брэндса, увеличение поставок «существенно исчерпало бы» запасы Вашингтона. Тем временем наращивание военного производства проблематично из-за «нехватки станков, квалифицированной рабочей силы и производственных мощностей».

«Это грозит фатальной в данном конфликте нехваткой [вооружений] у украинских военных и показывает слабину США, которая вскрылась бы при следующем столкновении крупных держав», - делает вывод Брэндс.

Автор предположил, что в такой ситуации, случись «конфликт США с Россией или Китаем», страна истратила бы свои арсеналы очень быстро — в «в течение нескольких дней или недель».

В среду президент США Байден сообщил о дополнительном пакете военной помощи Киеву на 800 млн долларов.