Байден и Зеленский обсудили по телефону военную помощь США Украине

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13 апреля 2022, 21:31 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден, Adam Schultz/globallook.com

В среду состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. По сообщению пресс-службы Белого дома, беседа продолжалась около часа.

«Президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы предоставить ему актуальную информацию о продолжающейся поддержке США Украины», - говорится в сообщении.

В частности, Байден сообщил Зеленскому о дополнительном пакете военной помощи на 800 млн долларов. Речь шла об артиллерийских системах и снарядах, бронетранспортерах и вертолетах.

Комментируя итоги разговора, Зеленский написал в своем твиттере, что в ходе диалога с Байденом они «обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины» и договорились об «ужесточении санкций».

Ранее в среду издание The Hill сообщило о том, что США утвердили пакет военной помощи Киеву на $750 млн, включающий гаубицы Howitzer.