Hill: США утвердили пакет военной помощи Киеву на $750 млн, включающий гаубицы Howitzer

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13 апреля 2022, 17:47

Военная помощь США Киеву, Photoagency Interpress/ Global Look Press

Американские журналисты сообщают в среду, 13 апреля, что администрация президента США Джозефа Байдена готовится обнародовать новый пакет военной помощи режиму Украины, которая составит в общей сумме $750 млн. В частности, об этом расположила материал газета The Hill со ссылкой на источник.

В издании подчёркивают, что военная помощь включит в себя поставки гаубиц Howitzer. Однако авторы не называют точного времени, когда Байден объявит о якобы принятом уже решении.

Ранее МИД России уже заявлял, что за последние полтора месяца США предоставили Украине оружие на сумму $1,65 млрд.

В свою очередь Пентагон отметил, что с Запада на Украину оружие поставляют 8-10 авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

Москва тоже предупреждала, что транспорт с оружием для Украины от США и НАТО в целом считается военными целями, подлежащими уничтожению.