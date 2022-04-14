Представитель Пентагона Джон Кирби: российский ракетный крейсер «Москва» находится на плаву

Аргументы Недели → В мире 13+

14 апреля 2022, 18:45 Источник: РИА Новости

MOD Russia, globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны США (Пентагона) Джон Кирби в четверг заявил, что ракетный крейсер Черноморского флота РФ "Москва" находится на плаву и идет в восточном направлении.

Кирби подтвердил сообщение Минобороны России о том, что крейсер "Москва", на котором произошел пожар, сохраняет плавучесть.

По данным российского ведомства, на ракетном крейсере "Москва" произошло возгорание и в результате сдетонировал боезапас. Экипаж крейсера полностью эвакуирован. Минобороны РФ уточнило новую информацию - очаг возгорания локализован, открытого горения нет, основное ракетное вооружение не повреждено. Ведутся меры по буксировке крейсера в порт.

Минобороны РФ 14 апреля ранним утром сообщило о сильных повреждениях у гвардейского крейсера "Москва", на котором из-за пожара взорвался боезапас.