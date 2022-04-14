На флагмане Черноморского флота в результате пожара взорвался боезапас, крейсер получил сильные повреждения

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14 апреля 2022, 05:54

Фото: Соцсети

Минобороны РФ сообщило о сильных повреждениях у гвардейского крейсера Москва, на котором из-за пожара взорвался боезапас. Об этом информируют новостные агентства ТАСС, РИА-Новости и другие российские СМИ.

Причина пожара на гвардейском ракетном крейсере выясняется, сообщает Минобороны России. Также известно, что самый крупный корабль Черноморского флота получил сильные повреждения из-за взрыва боезапаса, который произошёл на корабле в результате пожара. По данным МО РФ весь личный состав крейсера был эвакуирован.

Место нахождения корабля военным ведомством не названо.