На флагмане Черноморского флота в результате пожара взорвался боезапас, крейсер получил сильные повреждения

Минобороны РФ сообщило о сильных повреждениях у гвардейского крейсера Москва, на котором из-за пожара взорвался боезапас. Об этом информируют новостные агентства ТАСС, РИА-Новости и другие российские СМИ.
Причина пожара на гвардейском ракетном крейсере выясняется, сообщает Минобороны России. Также известно, что самый крупный корабль Черноморского флота получил сильные повреждения из-за взрыва боезапаса, который произошёл на корабле в результате пожара. По данным МО РФ весь личный состав крейсера был эвакуирован.
Место нахождения корабля военным ведомством не названо.