WarGonzo: подразделения «Спарты» накрывают огнем позиции противника на Авдеевской промзоне

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14 апреля 2022, 16:48

Армия Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военные корреспонденты WarGonzo постепенно смещаются от Мариуполя в сторону Авдеевского котла. Этот укрепрайон прилегает непосредственно к столице ДНР, отсюда украинские экстремисты в погонах часто бьют по жилым районам Донецка.

Направление непростое, поэтому работа ведётся тщательная и упорная. Семён Пегов в специальном репортаже показывает огневую работу подразделения «Спарты» на сложном участке фронта. В перерыве между столкновениями с противником командир с позывным «Весёлый» рассказывает, как «спартанцам» удаётся здесь противодействовать ВСУ.

Ранее сегодня издание представляло сюжет с моментом работы бронетранспортёра армии ДНР. На кадрах зафиксирован обстрел огневых позиций запрещённого в России террористического формирования «Азов» на подступах к заводу «Азовсталь» в Мариуполе.