Спикер армии ДНР Басурин: артобстрелы ВСУ по республике лишь усиливаются

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14 апреля 2022, 14:48

Обстрелы Донбасса ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин рассказал о ситуации с обстрелами со стороны ВСУ. Республиканский военный прокомментировал обстановку военкору Андрею Руденко.

По словам Басурина, украинские военизированные формирования применяют всё чаще РСЗО. Что ведёт к разрушениям, раненым и даже потерям среди мирных жителей.

«Опять более 200 снарядов и мин было выпущено по нашей территории. «Ураганы», «Грады», миномёты калибрами 120-122. Более 60 адресов получили повреждения или полностью разрушены. Один погибший и 22 раненых. Давно не бЛо, чтобы пол-Донецка, если в районах брать, то Петровский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Ленинский районы украинскими оккупантами. Давно такого уже не было. Очень сильно обстреливается Ясиноватая. Обстрелы с утра продолжились. Опять же обстреливались Петровский, Кировский район и Ясиноватая».

Как подтверждение к сказанному, военкор Руденко привёл фотоснимок с места обстрела ВСУ по городу Ясиноватая. Противник вновь применил РСЗО БМ-21 «Град».

Место обстрела в Ясиноватой

Ранее стало известно, что силы ДНР выбивают украинских военных с окраин Марьинки, которая находится под Донецком. Именно с данного направления чаще всего украинские боевики ведут обстрел столицы республики.