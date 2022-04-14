Народная милиция ДНР: силы республики выбивают украинских военных с окраин Марьинки под Донецком

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14 апреля 2022, 08:34

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Силы ДНР выбивают украинских военных с окраин Марьинки, которая находится под Донецком. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале Народная милиция республики.

«Военнослужащие ДНР выбивают украинских боевиков с окраин Марьинки. Наши бойцы продвинулись на марьинском направлении и взяли ряд позиций противника, расположенных южнее поселка», — говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что в зону проведения специальной операции на Украине выдвигается «огромное количество добровольцев» со всех уголков Российской Федерации.