Рамзан Кадыров: в зону спецоперации на Украине выдвигается «огромное количество добровольцев» со всех уголков России

В зону специальной операции на Украине выдвигается «огромное количество добровольцев» со всех уголков Российской Федерации. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Огромное количество добровольцев со всех уголков нашей необъятной страны выдвигаются в зону проведения специальной военной операции на Украине, на подмогу к своим братьям. Они считают делом чести и справедливости давить нацистскую нечисть наряду с освободительной армией России», — говорится в публикации Кадырова.
По его словам, добровольцы проходят подготовку в Российском университете спецназа, который расположен в городе Гудермесе. С молодыми людьми занимаются лучшие чеченские инструкторы, отметил автор поста.
Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости проинформировало, что высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины бросили своих подчиненных и бежали после потери контроля над основной частью Мариуполя.