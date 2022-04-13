Рамзан Кадыров: в зону спецоперации на Украине выдвигается «огромное количество добровольцев» со всех уголков России

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13 апреля 2022, 16:40

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

В зону специальной операции на Украине выдвигается «огромное количество добровольцев» со всех уголков Российской Федерации. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Огромное количество добровольцев со всех уголков нашей необъятной страны выдвигаются в зону проведения специальной военной операции на Украине, на подмогу к своим братьям. Они считают делом чести и справедливости давить нацистскую нечисть наряду с освободительной армией России», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, добровольцы проходят подготовку в Российском университете спецназа, который расположен в городе Гудермесе. С молодыми людьми занимаются лучшие чеченские инструкторы, отметил автор поста.

Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости проинформировало, что высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины бросили своих подчиненных и бежали после потери контроля над основной частью Мариуполя.