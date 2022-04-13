РИА Новости: высокопоставленные офицеры ВСУ бросили подчиненных и бежали после потери контроля над основной частью Мариуполя

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13 апреля 2022, 16:19 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины бросили своих подчиненных и бежали после потери контроля над основной частью города Мариуполя. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Высокопоставленные украинские офицеры бросили подчиненных и бежали вскоре после того, как силы ДНР и России взяли под контроль основную часть Мариуполя, сообщил РИА Новости сложивший оружие военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в среду, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что полноформатные контакты с властями Соединенных Штатов по ситуации вокруг Украины сейчас лишены смысла.