Украина ведёт войну в режиме онлайн благодаря спутникам США и НАТО

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14 апреля 2022, 12:39 Источник: Российская газета

Своё мнение о военной спецоперации России на Украине «Российской газете» высказал историк и публицист, общественный деятель и генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников.



Мы ввели на территорию Украины, если проводить аналогию с Афганистаном, ограниченный контингент войск. Чем он ограничен? Контрактниками, воюют только они. Нет призывников и резервистов. Призыва, как и мобилизации резерва, не было. На земле используются спецназы, десантники, морская пехота, Росгвардия и МВД со своими спецназами... Плюс, как и привыкли, действуют наши стрелковые и отдельные танковые подразделения. На Украине они воюют в очень ограниченном составе. Акцент сделан на спецоперацию.



Нам противостоят свыше 400 тысяч взятых под ружье - это минимальная, приблизительная оценка. Мы должны помнить, что за восемь лет с 2014 года ВСУ пропустили через Донбасский фронт 600 тысяч человек. Каждый прошел годичную боевую подготовку. Даже если не стрелял, а просто находился на посту или в окопах. Все равно это очень серьезная практика. Боевые действия продолжались все восемь лет, и ВСУ получили достаточное количество обстрелянных резервистов, которых они призвали. На военных курсах, в училищах США, Германии, Франции прошли стажировку около половины офицеров из ВСУ и нацистских полков. Курсы - от месяца до полугода - очень важны. Кроме того, до начала спецоперации в составе ВСУ находилось около тысячи инструкторов из стран НАТО. Литовцы и латыши занимались сержантским составом, а французы, американцы, немцы - офицерским. Число наемников точно установить нельзя, но их сотни. Даже после уничтожения нами нескольких точек их нахождения.

Теперь об украинской разведке - военной и Службе безопасности Украины (СБУ). Она еще со времен президента Ющенко, потом Януковича, находилась под контролем США. Все началось до государственного переворота 2014 года. Советники из США сидели и сидят сейчас в центральном здании разведки Украины. Методы американской разведки и способы проведения спецопераций местными освоены. Они в той или иной степени строятся по рекомендациям или под непосредственным руководством американских и прочих советников. В том числе и провокации, типа проведенной в Буче.



Всё это было в Ираке, Сирии, Ливии... Провокации все те же. Так что Америка хотя и говорит, что не воюет на Украине, но даже таким образом понятно, что воюет, и неопосредованно, а уже практически.



Огромная группировка военных спутников США, к которой присоединены спутники Германии, Франции и Великобритании, сейчас работает по Украине. Вся информация в течение суток передается Киеву. Наши специалисты в этой области считают, что не будет преувеличением сказать, что ВСУ ведут войну в режиме онлайн. Чтобы понятнее: получают все данные просто, как по телевизору. У нас, например, огромное преимущество по разработкам вооружений и по гиперзвуковому вооружению. Но нельзя давать противнику отрываться от нас в других областях. Например, над Румынией и Польшей у наших границ непрерывно висят самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) НАТО с опытными экипажами. И все полученные данные, хотя, может, и не все, сливаются в Киев, где сидят натовские офицеры, которые уже вместе с ВСУ решают, как это использовать, куда, на какие направления передавать войскам. Но тут мне бы хотелось обратить внимание и на простые, вроде бы очевидные вещи, важность которых мы не сознаем. Многое здесь зависит от нас.



Любой андроид, айфон прослушиваются непрерывно, "Фейсбук", WhatsApp и прочие вайберы постоянно скидывают туда информацию, которая ни в коем случае не должна доходить до противника. Контроль беспощадный. Другое дело, что объем информации огромный. Его очень сложно обработать. И если некий Иванов сказал нечто, показавшееся американцам интересным, еще не факт, что это будет перехвачено и зафиксировано. Но шанс большой, потому что работают тематические прослушки. Надо быть бдительными и иметь в виду, что многие эти платформы созданы американцами. Когда они их запускали, то прежде всего преследовали разведывательные цели.



В освобождённых украинских городах пока не взяли иностранных консультантов и наёмников. Серьезные люди засели в штабах. Упорно идет информация - в Мариуполе скопилось много иностранцев - и гражданских, и военных. И что вертолеты, которые посылаются и которые мы частично сбиваем, отправляются не просто для вывоза командиров "Азова" (запрещен на территории России) и раненых, но и для эвакуации чужаков. Наемники-то есть: убитые, те, кто бежал. Немало их уничтожено под Львовом. Недавно отбомбили по Очакову, нет больше центра подготовки под Одессой. Сейчас, надо думать, их будут быстренько эвакуировать. Посмотрим, что будет в Мариуполе.



Но невозможно победить, не проведя денацификацию, не уничтожив фашистской идеологии. За эти десятилетия ее вбили в зомбированные головы крепко. Но пусть знают: русские в боях славятся выдающейся устойчивостью.