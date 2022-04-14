TG-канал «RT на русском»: в Мариуполе ликвидирован замкомандира «Азова» по боевой и специальной подготовке Виталий Грицаенко

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14 апреля 2022, 12:09

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На территории города Мариуполя ликвидирован Виталий Грицаенко, заместитель командира националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ) по боевой и специальной подготовке. Об этом со ссылкой на украинские источники проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«В Мариуполе ликвидирован замкомандира “Азова” по боевой и специальной подготовке Виталий Грицаенко (позывной Гоголь)», — пишет TG-канал.

Подробности случившегося в процитированной публикации не приводятся.

Как сообщалось ранее в четверг, Рамзан Кадыров отметил в Telegram, что чеченские бойцы совместно с военными России и ЛНР успешно проводят зачистку города Рубежное от «бандеровского отребья».