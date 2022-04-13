Володин: если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому

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13 апреля 2022, 22:31 Источник: Telegram

Виктор Медведчук, Kremlin Pool/globallook.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал задержание в Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука. Он считает, что Зеленский таким образом пытается избавиться от своего главного конкурента.

По словам Володина, Медведчук «выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства». И в этом его главное отличие от Зеленского, который «пляшет под дудку США». Володин считает, что именно поэтому Медведчука не поддерживают ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз.

«Виктор Медведчук известен как инициатор реализации Минских договоренностей в рамках парламентского измерения в нормандском формате. Если бы у него получилось, вряд ли бы сегодня происходили трагические события», - написал Володин.

По его мнению, Зеленский пытается избавиться от Медведчука как от своего конкурента номер один, пытаясь «представить его предателем, заковав в наручники».

«Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому», - резюмировал Володин.

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук был задержан сотрудниками СБУ во вторник. Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять его на попавших в плен к российским войскам украинцев.